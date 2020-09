Omicidio Colleferro. Uno dei familiari di uno degli arrestati: "Era solo un extracomunitario". Sgarbi: "Bestie"

08 settembre 2020 a

Emergono nuovi inquietanti particolari sull'omicidio di Willy Duarte Monteiro, il 21enne di Paliano che è stato ucciso all'alba del 6 settembre a Colleferro, dopo essere stato pestato. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica un familiare di uno dei quattroarrestati avrebbe pronunciato una frase choc in caserma: "In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario". Sempre secondo il quotidiano il pestaggio di Willy sarebbe durato circa 20 minuti e il movente della lite è da ricercarsi in alcuni like messi da un membro della comitiva del 21enne di Paliano a una ragazza. Willy è intervenuto per mettere calma ed è stato pestato a morte.

Durissimo il comment di Vittorio Sgarbi sulla frase choc che sarebbe stata pronunciata in casera "Bestia il figlio. E ancora più bestia chi lo ha cresciuto"

