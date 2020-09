08 settembre 2020 a

Coronavirus, due contagiati scoperti all'aeroporto di Ciampino. Sono arrivati dalla Spagna.

Sono stati diffusi i dati relativi ai controlli negli aeroporti di Roma del 7 settembre. L'unità di crisi della regione Lazio per l'emergenza coronavirus ha diffuso il report dei test effettuati negli scali di Fiumicino e Ciampino. Lunedì non sono stati scoperti positivi a Fiumicino, mentre a Ciampino grazie ai test sono stati individuati due positivi scesi da un volo arrivato da Madrid. Si tratta di un colombiano e uno spagnolo che, come da prassi sono stati messi in sorveglianza. Entrambi, da quello che si è appreso, erano asintomatici.

