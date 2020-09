Nicolo Zaniolo, dedica al ragazzo ucciso a Colleferro: "Riposa in pace piccolo grande tifoso giallorosso"

07 settembre 2020 a

Nicolo Zaniolo, dedica al ragazzo ucciso a calci e pugni a Colleferro: "Riposa in pace piccolo grande tifoso giallorosso".

Il campione della Roma dedica un pensiero a Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso a calci e pugni all'alba del 6 settembre a Colleferro. Willy, nato in Italia da una famiglia originaria di Capo Verde, lavorava in un ristorante della zona ed era un grande tifoso giallorosso. "Riposa in pace piccolo grande tifoso giallorosso, le mie più sentite condoglianze alla famiglia del ragazzo", ha scritto Zaniolo in una foto apparsa nelle sue stories su Instagram. Un pensiero al ragazzo ucciso lo hanno dedicato anche Lorenzo Pellegrini e Alessandro Florenzi.

Anche l'As Roma ha dedicato un tweet al giovane tifoso ucciso: "Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stato spezzato la notte scorsa, nel modo più tragico e brutale possibile. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Willy. Riposa in pace, Romanista"

