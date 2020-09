07 settembre 2020 a

Matteo Salvini su omicidio Colleferro: "Pene esemplari per gli assassini di Willy".

Il leader della Lega interviene per commentare l'uccisione di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni figlio di una famiglia di Capo Verde, che è morto dopo essere stato aggredito a calci e pugni da quattro ragazzi di Artena che sono in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale.

"Willy era un ragazzo d’oro e benvoluto da tutti, gran lavoratore, sognava di indossare la maglia della sua amata Roma. È morto per un gesto di altruismo. Picchiato con ferocia da esseri disumani, ucciso per aver difeso un amico". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook. "Una preghiera per lui e un abbraccio commosso alla sua famiglia e ai suoi amici. Tutta la comunità di Colleferro e l’Italia intera chiedono pene esemplari per i maledetti assassini"

