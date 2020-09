Ragazza minacciata da stalker rumeno: "Ti spacco bottiglia in faccia"

07 settembre 2020 a

a

a

Un incubo che andava avanti da dieci mesi, fino a che la ragazza, esasperata dalle minacce dello sconosciuto stalker, non ha chiamato la polizia.

Alla pattuglia del commissariato Colombo la giovane ha raccontato che il ragazzo, seduto ancora sul muretto davanti a loro, la molestava ormai da circa dieci mesi. C.A.D., romeno di 26 anni, perseguitava la sua vittima tutti i giorni aspettandola fuori dal posto di lavoro per insultarla e minacciarla, senza però averla mai personalmente conosciuta. Nella serata di ieri, 6 settembre, le si è avvicinato con una bottiglia in mano gridando: "Ti spacco la bottiglia in faccia! Uno di questi giorni ti massacro!" Fortunatamente in suo aiuto sono intervenuti due dipendenti di un ristorante lì vicino che hanno impedito allo stalker di attaccarla fisicamente. Arrestato dagli agenti, il 26enne, che nel mese di febbraio era già finito in manette per aver aggredito con un bastone altre due donne.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.