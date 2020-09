Ladri, in manette banda specializzata in furti negli appartamenti. Tre arresti

07 settembre 2020 a

a

a

Ladri specializzati in furti in appartamento e con la passione delle autovetture potenti che utilizzavano per fuggire a tutta velocità. Un banda criminale è stata fermata dalla Polizia stradale di Frosinone e Cassino perché responsabile di furti, rapine e detenzione di armi.

Le indagini sono iniziate circa un anno fa e, attraverso pedinamenti con dispositivi di tracciamento satellitare e intercettazioni, i poliziotti sono riusciti ad arrestare tre albanesi. Un quarto uomo, anch’esso materiale esecutore dei furti, è tuttora ricercato.

I malviventi, oltre a disporre di veicoli ad elevate prestazioni, fittiziamente intestati a “prestanome” e modificati presso autofficine compiacenti, avevano a disposizione armi e vari strumenti d’effrazione che utilizzavano durante le loro azioni.

Le persone arrestate potevano anche contare su medici compiacenti che utilizzavano per le cure quando rimanevano feriti nel corso delle scorribande. È stato infatti accertato dai poliziotti che uno dei componenti della banda, durante l’esecuzione di un furto, era rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco esploso dal proprietario di una delle abitazioni colpite. Il criminale era stato sottoposto ad esami radiografici e alle cure presso una clinica privata del casertano.

La sera del 14 novembre scorso la stessa banda era stata intercettata dalle Volanti della questura di Napoli. L’inseguimento che ne era scaturito aveva provocato il ferimento di due agenti e il danneggiamento di quattro autovetture della polizia. Le persone a bordo dell’Audi, dopo aver abbandonato l’auto, erano riuscite a dileguarsi nelle campagne del casertano.

Gli agenti della Stradale, grazie alle indagini, hanno scoperto una banda particolarmente pericolosa con sede nella provincia di Caserta, all’interno della quale ognuno rivestiva un preciso ruolo. Nel corso dei colpi i malviventi avevano addirittura smurato le casseforti e divelto con estrema facilità le porte blindate più resistenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.