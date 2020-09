Morto a 21 anni dopo aggressione Colleferro. Il Comune di Paliano pagherà i funerali di Willy Monteiro

07 settembre 2020 a

a

a

Lutto cittadino a Paliano per Willy Duarte Monteiro, il ragazzo di 21 anni morto dopo essere stato preso a calci e pugni per aver difeso un amico. Il sindaco del Comune dove abitava il ragazzo, Domenico Alfieri, ha ufficializzato anche che l'amministrazione comunale sosterrà le spese del funerale.

Il 21enne è stato aggredito all'alba del 7 settembre fuori da un locale a Colleferro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe difeso un amico durante una rissa poi un gruppo di ragazzi lo ha aggredito a calci e pugni lasciandolo in terra in fin di vita. E' stato trovato privo di sensi nella zona di piazza Orbedan. Soccorso, è morto prima di arrivare in ospedale. I carabinieri hanno fermato quattro ragazzi, fuggiti dopo il pestaggio e intercettati ad Artena, che sono indagati per omicidio preterintenzionale.

La vittima, figlio di una coppia di Capo Verde da anni residente a Paliano, lavorava come cameriere. La comunità è sconvolta: "Siamo in continuo contatto con il presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini e il vice presidente della Regione Daniele Leodori per sostenere le spese legali che dovrà affrontare la famiglia nel lungo processo giudiziario che ci aspetta. Ringrazio anticipatamente la Regione per la sensibilità mostrata. Come amministrazione stiamo valutando se è possibile costituirci parte civile al processo", ha detto il sindaco Domenico Alfieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.