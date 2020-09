07 settembre 2020 a

a

a

Autostrada, auto in fiamme sull'A24. Traffico bloccato tra inizio complanare e grande raccordo anulare.

Mattinata complicata nell'area est della capitale. Il traffico è paralizzato sulla complanare tra la A24 e il grande raccordo anulare a causa di un veicolo che è andato a fuoco alle porte della capitale. Il fumo denso e nero è visibile da diverse centinaia di metri e sulla strada sono in azione i mezzi di soccorso. Il traffico, fanno sapere da Strada dei Parchi, la società che gestisce quel tratto, è bloccato in entrambe le direzioni. Il veicolo è andato a fuoco tra l'inizio della complanare e il raccordo in direzione L'Aquila.

