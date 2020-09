Cane senza guinzaglio aggredisce due bambini in un parco di Roma

07 settembre 2020 a

Cane senza guinzaglio aggredisce due bambini.

E' accaduto ieri pomeriggio, 6 settembre, nel parco delle Valli in via Valmaggia a Roma. L'aggressione è avvenuta intorno alle 19.30. I piccoli di 6 e 9 anni stavano giocando quando sono stati aggrediti da un cane di grossa taglia, un pastore olandese, senza guinzaglio e museruola. L'animale ha morso su più arti i bambini. Ad avere la peggio è stato il più grande al quale, al pronto soccorso, sono stati dati 20 giorni di prognosi per le ferite riportate. Al più piccolo, 14 giorni.

Il padrone dell'animale è stato identificato e sanzionato per averlo lasciato senza museruola e guinzaglio.

