06 settembre 2020

Morto a 21 anni dopo aggressione a Colleferro. I quattro picchiatori erano fuggiti: presi ad Artena.

I quattro ragazzi che sono stati arrestati dai carabinieri e sono indagati per omicidio preterintenzionale erano fuggiti dopo aver pestato a morte Willy Monteiro Duarte il 21enne di Paliano, figlio di una famiglia di Capo Verde, che aveva avuto la "colpa" di voler difendere un'amico durante una rissa scoppiata fuori da un locale. Un "affronto" che i quattro hanno voluto far pagare al ragazzo, che lavorava come cameriere nella zona, colpendolo con calci e pugni e lasciandolo in terra in fin di vita. Quando sono arrivati i soccorsi, all'alba del 6 settembre, ormai era tardi. Il ragazzo è morto prima dell'arrivo al pronto soccorso.

Gli aggressori lo avevano abbandonato a terra e sono fuggiti. Ma i carabinieri hanno raccolto indizi utili per rintracciarli e già nella tarda mattinata avevano bloccato i quattro ad Artena. Gli arresti sono stati eseguiti in flagranza con l’accusa di omicidio preterintenzionale in concorso.