Autostrada, incidente sull'A1 tra Magliano Sabina e Ponzano: 4 chilometri di coda

06 settembre 2020 a

a

a

Autostrade

a, incidente sull'A1 tra Magliano Sabina e Ponzano: 4 chilometri di coda

Un incidente è avvenuto intorno alle 20 nel tratto autostradale tra Magliano Sabina e il casello di Ponzano Romano/Soratte. Per cause ancora da accertare due mezzi si sono scontrati e ci sono dei feriti. Si circola su una corsia per permettere ai mezzi di soccorso di operare. Sul posto la polizia stradale. Si sono formate lunghe code all'altezza delle stazioni di servizio Flaminia. Le file hanno raggiunto anche i 6 chilometri. Ora la coda è in diminuzione, al momento 4 chilometri. Il traffico è molto rallentato.

In serata ci sono state delle code in entrata a Roma Nord. Permangono rallentamenti all'entrata Roma Est.