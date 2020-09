Morto a 21 anni dopo aggressione in strada. Quattro arresti a Colleferro

06 settembre 2020 a

Morto a 21 anni dopo aggressione. Quattro arresti a Colleferro.

Sono stati arrestati i quattro giovani che erano stati fermati dai carabinieri per l'aggressione che ha portato alla morte di Willy Duarte Monteiro, il 21 di Paliano (Frosinone) ucciso pugni e calci all'alba del 6 settembre.

I 4, che sono stati interrogati per ore a Colleferro, devono rispondere di omicidio preterintenzionale. Da quello che si è appreso la vittima, italiano figlio di una famiglia di Capo Verde, sarebbe stata picchiata selvaggiamente mentre tornava a prendere l'auto nella zona di piazzale Orbedan. E' stato trovato in terra privo di sensi. E' morto prima di arrivare in ospedale.

Nel paese dove abitava, Paliano, è stato proclamato il lutto cittadino.