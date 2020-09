Morto dopo rissa a 21 anni, lutto cittadino a Paliano. Sindaco: "Ragazzo splendido" | VIDEO Tgr Lazio

06 settembre 2020 a

Morto dopo rissa a 21 anni, lutto cittadino a Paliano. Sindaco: "Ragazzo splendido"

Una comunità sconvolta dal dolore per la morte di un ragazzo che sapeva farsi voler bene. Il sindaco di Paliano Domenico Alfieri ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino per la morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo morto all'alba del 6 settembre dopo essere stato pestato in una rissa scoppiata fuori da un locale di Colleferro. L'aggressione è avvenuta tra le 4 e le 5 del mattino e, da quello che sembr, la vittima è stata coinvolta per caso. Voleva calmare gli animi ed invece è stato colpito a morte con calci e pugni. E' stato trovato privo di sensi vicino a piazza Orbedan a Colleferro. Soccorso, è morto prima dell'arrivo al pronto soccorso.

Faceva il cameriere e viveva con la famiglia, originaria di Capo Verde, a Paliano. "Sconforto e disperazione. Questo è quello che prova in questo momento la nostra città per la perdita del nostro Willy. Uno splendido ragazzo che si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Tutta la Città di Paliano si stringe intorno alla famiglia e ne condivide l’immenso dolore", ha scritto il sindaco su Facebook.

Questa sera, 6 settembre, alle 20.30 insieme al sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna deporrà dei fiori nel luogo dove è stato ucciso il ragazzo.