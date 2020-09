06 settembre 2020 a

Coronavirus, altri 4 casi scoperti all'aeroporto di Fiumicino.

L'unità di crisi della Regione Lazio per l'emergenza coronavirus ha diffuso i dati dei test effettuati negli aeroporti di Roma. Un'attività iniziata dopo che si sono registrati diversi focolai legati al rientro dalle vacanze. Quattro casi Fiumicino: si tratta di 2 spagnoli e 1 romano di ritorno dalla Grecia e 1 cittadino della Campania di rientro dalla Croazia. Per il secondo giorno di fila non è stato riscontrato alcun contagio, invece, nello scalo di Ciampino.

Dall'inizio dell'attività i casi positivi asintomatici individuati grazie ai test organizzati negli aeroporti della Capitale sono stati 207.