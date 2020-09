06 settembre 2020 a

a

a

Muore a 21 anni dopo rissa. Tragedia alle porte di Roma.

Dramma nella notte del 6 settembre a Colleferro (Roma). Un ragazzo di 21 anni è morto dopo una rissa che è scoppiata in piazza Italia. Il ragazzo, da quello che riporta un lancio dell'AdnKronos, è arrivato in ospedale già morto. Sarebbe stato vittima di una brutale aggressione in largo Orbedan, dove ci sono diversi locali. Alcuni ragazzi sono stati portati in caserma dai carabinieri che stanno cercando di capire cosa è accaduto valutando la posizione di ogni ragazzo. Si stanno raccogliendo testimonianze per decifrare il motivo dell'aggressione che è costata la vita al giovane.