05 settembre 2020

Roma: ragazza aggredita e scaraventata a terra per rubarle rolex e bracciali.

Una ragazza italiana di 29 anni è stata rapinata del rolex e di alcuni bracciali, la notte scorsa, 4 settembre, in via Val Padana, a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia. La donna, da quello che emerge da una prima ricostruzione, è stata avvicinata da due uomini mentre stava entrando in casa. I malviventi, a volto coperto, l'hanno spinta e buttata a terra e subito dopo le hanno sfilato il rolex e i bracciali che indossava. I due rapinatori sono riusciti a dileguarsi perima dell'arrivo della polizia.