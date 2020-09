Treni, traffico bloccato sulla linea ferroviaria Roma-Formia per un guasto elettrico

04 settembre 2020 a

a

a

Treni, traffico bloccato sulla linea ferroviaria Roma-Formia.

Didagi per i pendolari. Alle 15.20 del 4 settembre si è verificato un primo guasto tecnico alla linea tra Priverno e Latina in direzione della Capitale. Inconveniente che ha rallentato il traffico con treni che hanno accumulato anche 20 minuti di ritardo. Alle 16.25 si è verificato un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni tra Priverno e Sezze che ha causato il blocco della circolazione. Rfi fa sapere che i tecnici sono al lavoro per ripristinare al più presto la funzionalità della linea. E' in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria per alleviare i disagi dei pendolari