Crollo tetto rimessa bus a Roma. Vigili del fuoco: "Non ci sono feriti" | VIDEO

04 settembre 2020

Crollo tetto rimessa bus a Roma. Vigili del fuoco: "Non ci sono feriti".

Il crollo della struttura privata in via Tamburrano nel quartiere di Colli Aniene non ha coinvolto persone. Sotto alle macerie non c'è nessuno. Lo hanno confermato i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e che hanno cercato eventuali persone ferite anche con l'ausilio delle unità cinofile. continuano le operazioni di bonifica.

Il crollo della copertura della struttura privata, destinata ad autobus e auto, è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Sul fatto indagano i carabinieri.