Crollo tetto rimessa bus a Roma, si cercano ancora feriti sotto le macerie | VIDEO

04 settembre 2020 a

a

a

Crollo tetto rimessa bus a Roma, si cercano ancora feriti sotto le macerie.

I vigili del fuoco di Roma sono al lavoro in via Tamburrano dove, intorno a mezzogiorno, è crollato il tetto di una rimessa privata per bus turistici ed auto. Sul posto 2 Squadre del comando provinciale, un’autoscala, il Carro Crolli e Usar e il Nucleo Cinofili per la ricerca di persone sebbene gli addetti presenti sul posto abbiano detto di non aver visto persone coinvolte dal collasso della struttura.

"Prosegue il lavoro della squadre e dei cinofili dei vigilidelfuoco per escludere la presenza di persone coinvolte nel crollo dell’autorimessa di via Tamburrano, nel quartiere di Colli Aniene", si legge in un messaggio pubblicato dai vigili del fuoco su Twitter.