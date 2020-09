SuperEnalotto, a Roma centrato un 5 da 40 mila euro in una tabaccheria

04 settembre 2020 a

Ancora una serata fortunata per Roma, quella del 3 settembre, con il SuperEnalotto. Nella Capitale è arrivato un altro "5" da 40.535,77 euro. La giocata vincente, riporta Agipronews, stavolta è stata convalidata presso la tabaccheria Rossetti in via Bergamo 46. Il Jackpot intanto continua a crescere e per l'appuntamento di sabato metterà in palio 34,7 milioni.

L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.