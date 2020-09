Orrore a Roma: insetti in un ristorante-panificio in via Ostiense. La polizia sospende l'attività | FOTO

04 settembre 2020 a

Blatte, attrezzature non funzionanti o in cattive condizioni igieniche, aerazione non sufficiente, frigoriferi con guarnizioni rotte o sporche. E' questo lo scenario che i poliziotti del commissariato Colombo, impegnati nei servizi straordinari "Alto Impatto" insieme al personale della Asl Roma 2, si sono ritrovati di fronte durante un controllo a un ristorante-panificio in via Ostiense. Gli agenti hanno sospeso temporaneamente l’attività.

Il provvedimento amministrativo cautelare è stato emesso a seguito del riscontro di molte irregolarità e mancanze igienico sanitarie, rappresentanti un potenziale pericolo per la salute pubblica. In alcuni casi, si specifica in una nota diffusa dalla Questura di Roma, le norme igieniche erano venute meno.