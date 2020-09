Bus prende fuoco a Torrevecchia: illesi autista e passeggeri

04 settembre 2020 a

a

a

Ancora un autobus a fuoco a Roma. Questa volta ad incendiarsi è è stato un mezzo della Roma Tpl. I fatti sono avvenuti la notte tra il 2 e 3 settembre e sono ricostruiti in un servizio apparso sul quotidiano online Roma Today. L'incendio è avvenuto in via di Torrevecchia all'altezza di via Montebruno. L'autista si è reso conto del fumo che usciva dalla parte posteriore del mezzo ed ha bloccato la corsa facendo scendere tutti i passeggeri e chiamando i soccorsi.

Il bus ha preso fuoco e sono intervenute due pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco. Non si registrano feriti.