Roma, minacce al parco: "Via i cani o veniamo con gli amici di Tor Bella Monaca".

03 settembre 2020 a

a

a

Minacce al parco: "Via i cani o veniamo con gli amici di Tor Bella Monaca".

Destinatari i padroni degli amici a quattro zampe che frequentano il parco Nuovo Auspicio di Colli Aniene che, nei giorni scorsi, hanno trovato nell'area verde un foglio scritto al computer con "l'avvertimento": "Se non vi bastano gli avvertimenti dati, vedi macchine, e non ve ne andate co sti c*** di cani famo venì due o tre amichetti da Tor Bella Monaca a sistemà la faccenda. E non saranno teneri, polpette avvelenate, botte, ecc..". Il finale suona sinistro: "Ultimo avviso".



La foto del volantino è stata postata sul gruppo Facebook Colli Aniene Quartiere. Sono stati già avvertiti i carabinieri. "’auspicio della Commissione Ambiente è che gli autori di questa inaudita bassezza siano presto identificati e perseguiti a norma di legge. Contestualmente, esprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai proprietari dei nostri amici a quattro zampe che frequentano il parco e sdegno totale verso un atto così ripugnante e spregevole", si legge sul post pubblicato sul social.