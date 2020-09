03 settembre 2020 a

a

a

Uomo travolto dal treno a Zagarolo. E' in gravissime condizioni, aperta inchiesta.

Ha riportato gravi lesioni alle gambe l'uomo - 50 anni circa - che alle 12 di oggi 3 settembre è stato travolto da un treno lungo la linea Roma-Cassino. L'uomo è stato trasportato in ospedale e al momento la prognosi resta riservata. Non è stato ancora identificato visto che non aveva addosso i documenti.

Secondo una prima ricostruzione il macchinista, una volta resosi conto di quello che era accaduto ha fermato il convoglio facendo scendere tutti i passeggeri. Sul posto sono arrivati poi i vigili del fuoco e la Polfer. E' stato aperto un fascicolo per capire cosa è accaduto: al momento si propende per il tentativo di suicidio.

Gravi ripercussioni al traffico ferroviario. I treni hanno subito ritardi fino a 75 minuti. Gradualmente la situazione sulla linea sta tornando alla normalità.