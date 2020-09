03 settembre 2020 a

Trasporti Roma, guasto sulla direttissima. Ritardi fino a 25 minuti per i treni da Firenze.

Problemi per i viaggiatori che in queste ore stanno raggiungendo Roma con i treni in arrivo da Firenze. Lungo la linea veloce direttissima, nei pressi del capoluogo di Regione toscano, c'è stato un guasto alla linea. Ripercussioni al traffico ferroviario.

Astral Infomobilità segnala ritardi fino a 25 minuti per i treni che sono in arrivo a Roma - specialmente alla stazione Termini - da Firenze. Coloro che devono raggiungere la capitale dunque devono fare i conti con i disagi legati al guasto. I tecnici sono al lavoro per riportare al più presto la situazione alla normalità.