Donne violentate sul taxi. La sindaca Raggi: "revocheremo licenza a tassista".

Un uomo di 52 anni è stato arrestato la mattina del 2 settembre su ordine del gip del tribunale di Roma con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza statunitense e di una donna romana di 34 anni. I fatti sarebbero avvenuto nel 2017 e nel 2020.



Sul fatto è intervenuta anche la sindaca Virginia Raggi che con un tweet ha annunciato che sarà avviato l'iter per revocare la licenza all'uomo finito in carcere. Questo il messaggio: "Ho chiesto di avviare l’iter per revocare la licenza al tassista arrestato per violenza sessuale ai danni di due clienti. Sono episodi gravissimi che, se confermati, offendono tutta la città e vanno puniti severamente. Roma è vicina alle donne vittime di abusi".