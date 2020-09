Coronavirus, altri due positivi scoperti negli aeroporti. A Fiumicino nuovo drive-in | VIDEO

02 settembre 2020 a

a

a

Coronavirus, altri due positivi scoperti negli aeroporti di Roma dopo vacanza in Spagna.

L'unità di crisi della Regione Lazio ha diffuso il report dei controlli effettuati il 1 settembre negli aeroporti di Roma sui passeggeri in arrivo con i voli dall'estero.

A Fiumicino è stato individuato un caso di positività al Covid-19: si tratta di un cittadino residente nel Lazio che è sceso da un aereo che è arrivato dalla Spagna. A Ciampino è stato individuato un contagiato: si tratta di un napoletano di ritorno da Madrid.

Da inizio attività negli aeroporti i casi positivi asintomatici individuati sono stati 183.

Intanto a Fiumicino è stato attivato un punto drive-in per i tamponi in auto. "È il più grande in Italia e servirà per contribuire a mettere in sicurezza la Capitale e il nostro Paese", ha detto il presidete della Regione Nicola Zingaretti.