Violenza sessuale, la capotreno gli chiede di mettersi la mascherina e lui tenta di stuprarla

E' accaduto il 31 agosto alla stazione Tiburtina di Roma e l'aggressore, un 24enne nigeriano, è stato condannato per direttissima a 4 anni e quattro mesi come riporta l'edizione del 2 settembre del Corriere della Sera.

La vittima è una capotreno che ha avuto la "colpa" di invitare l'uomo a indossare la mascherina all'interno della stazione. Per tutta risposta il nigeriano l'ha spinta, messa in un angolo e tentato di violentarla. Lo straniero è stato bloccato dagli uomini della Polfer che sono stati richiamati dalle urla della donna.

Il processo per direttissima si è svolto il 1 settembre.