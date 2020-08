Incendio abitazione a Pomezia, pensionato chiama carabinieri che salvano moglie e suocera

30 agosto 2020 a

Incendio abitazione a Pomezia, pensionato chiama carabinieri che salvano moglie suocera.

Due donne sono state salvate dai carabinieri, intrappolate in casa da un incendio divampato nella sala hobby al piano seminterrato della casa di via Roma, a Pomezia. Gli uomini del Radiomobile e della Compagnia sono intervenuti sul posto per la segnalazione di fumo nero, contattati dal proprietario, un pensionato di 55 anni. La moglie, bloccata al primo piano, sulle scale, è stata portata in salvo, così come la mamma 82enne, in camera da letto. I vigili del fuoco, intervenuti nel frattempo, hanno spento le fiamme, divampate per cause accidentali, forse un corto circuito. Entrambe le donne sono in buone condizioni e non hanno avuto bisogno di cure mediche.