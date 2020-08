Incendio abitazione a Pomezia, i carabinieri salvano due donne

30 agosto 2020 a

a

a

I carabinieri salvano due donne che erano rimaste intrappolate all'interno di un'abitazione in fiamme. E' accaduto nella mattinata del 30 agosto in una zona nei pressi dell'abitato di Pomezia. Per cause che sono ancora da accertare l'abitazione è stata avvolta dalle fiamme. All'interno c'erano due donne che, a causa delle fiamme, non riuscivano a raggiungere l'uscita. Attimi di paura prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. I carabinieri allora, da quello che si è appreso, sono intervenuti entrando nella casa in fiamme e aiutando le donne ad uscire. Le signore sono rimaste solo leggermente intossicate. Sono in corso le operazioni di spegnimento.