Coronavirus Roma. Operaio Ama positivo al sierologico, altri due in quarantena preventiva

Coronavirus Roma. Operaio Ama positivo al test sierologico, altri due in quarantena preventiva.

A dare la notizia è Flavio Vocaturo rappresentante del Pd nella capitale che ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano online Roma Today. Coronavirus, Vocaturo: "Apprendiamo internamente la notizia che un nuovo operaio Ama è positivo al sierologico in merito al Covid-19 e altri due in quarantena preventiva - si legge nella nota citata -. L'incubo di ritornare come la scorsa primavera è dentro ogni dipendente che ha lavorato e lavora a contatto con i rifiuti da quando è iniziata questa pandemia." Dunque il rappresentante chiede ad Ama di intensificare la sanificazione dei mezzi, degli uffici e degli spogliatoi, inserendo scanner per la misurazione della febbre in ogni sede.