Incendio paralizza Raccordo anulare. Evacuate abitazioni | VIDEO

29 agosto 2020 a

Paura per tutto il pomeriggio del 29 agosto a Roma nella zona di Casal Lumbroso per l'incendio divampato in via del Pescaccio al km 65 del Grande raccordo anulare. La strada è stata bloccata per un paio d'ore e lunghe code si sono formate all'altezza dell'Aurelia. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore con 7 squadre a terra. E' intervenuto anche un canadair che ha effettuato diversi lanci nell'area percorsa dal fuoco.

L'incendio partito nella zona di via Pescaccio ha bruciato diverse centinaia di metri di sterpaglie. Sono state evaCUATE in via precauzionale delle abitazioni e un supermercato.