Terremoto vicino Roma, verifiche protezione civile nel Comune di Rocca Priora

Sono stati i volontari del gruppo di protezione civile di Rocca Priora ad effettuare le verifiche sul territorio comunale dopo la prima scossa di terremoto (magnitu 3.0) che si è verificata nel pomeriggio di venerdì 28 agosto alle 14. Sono seguite ben sette repliche, tutte con epicentro nel vicino comune di Lariano tranne l'ultima delle 13.35 di oggi 29 agosto che invece ha avuto l'epicentro a 4 chilometri da Rocca Priora, sempre nella zona dei Castelli Romani. Nella giornata di venerdì i volontari sono stati impegnati anche per spegnere un grosso incendio divampato nel territorio.

"Sei scosse di terremoto e un incendio che ha interessato una parte di Colle dei Generali. Ieri è stata una giornata dura e impegnativa per i nostri volontari di Protezione Civile. È iniziata alle 14 con le verifiche e i controlli per la prima scossa sismica di magnitudo 3.0, e le sue successive repliche, e nemmeno due ore dopo è proseguita nella zona di Colle dei Generali, per spegnere le fiamme che si sono propagate da Monte Salomone. Poi nella notte ancora verifiche e monitoraggi per le scosse che sono state avvertite tra la mezzanotte di ieri e l'una. E come sempre i nostri volontari sono stati in prima linea, pronti a dare il loro supporto e a condividere e coordinare con le altre squadre intervenute le operazioni per lo spegnimento dell'incendio dopo che il Dipartimento di Protezione Civile aveva attivato le squadre. A tutti loro e a tutti i volontari delle associazioni di Montecompatri, Frascati, Colonna, Labico, Rocca di Papa, Gamberone, Monteporzio e ai Vigili del Fuoco va il nostro più grande ringraziamento per tutto il lavoro svolto", si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook del Comune di Rocca Priora.