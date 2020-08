29 agosto 2020 a

Incendio vicino stazione di servizio. Traffico bloccato su diramazione A1 Roma nord.

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nella vegetazione alle spalle della stazione di servizio Salaria Ovest sulla diramazione Roma Nord dell'A1, la bretella che collega Fiano Romano al Grande Raccordo Anulare.

Le fiamme hanno divorato diversi metri di sterpaglie e il fumo ha invaso le corsie. In via precauzionale è stata chiusa la stazione di servizio e interrotto il tratto che da Settebagni va fino al raccordo in direzione Roma. Chi deve raggiungere la capitale insomma deve uscire a Settebagni e proseguire percorrendo la Salaria verso il centro