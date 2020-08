29 agosto 2020 a

Vittorio Sgarbi: a Sutri multe per chi indossa mascherina senza necessità.

Lo ha annunciato il sindaco del Comune della Tuscia con un post su Facebook annunciando che in giornata verrà pubblicato un comunicato stampa copn allegata l'ordinanza.

Dunque se dappertutto si organizzano controlli per il rispetto dell'obbligo della mascherina nei luoghi a rischio assembramento dopo le 18, a Sutri si va decisamente controcorrente.

Secondo anticipazioni per Sgarbi il decreto sulle mascherine riguarda solo le discoteche e dunque a Sutri chiunque sarà beccato con la mascherina sul volto rischia una molta in base alla legge sull'ordine pubblico che vieta di circolare con la faccia coperta.