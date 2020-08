29 agosto 2020 a

a

a

Terremoto vicino Roma, paura per sciame sismico: altre due scosse in pochi minuti ai Castelli.

Continua ad essere monitorato il piccolo sciame sismico in atto nella zona dei Castelli Romani legato alla scossa di magnitudo 3 che si è verifica alle 14 del 28 agosto con epicentro a Lariano. Il terremoto è stato nettamente percepito nella Capitale e non ci sono stati danni. In ogni caso ci sono state altre sette repliche. Due nella mezzora successiva alla prima scossa (2magnitudo 2 e 2.4), tre in 50 minuti dopo la mezzanotte del 29 agosto (2.1, 2.1, 2.9) e altre due verso l'ora di pranzo (2.3 e 2.2). L'ultima scossa, alle 13.35 ha avuto come epicentro Rocca Priora, tutte le altre a Lariano.