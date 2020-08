Terremoto ai Castelli Romani in diretta. Trema l'autostrada A24 | VIDEO

28 agosto 2020 a

Terremoto ai Castelli in diretta. Trema l'autostrada A24. Il video è stato pubblicato sul sito internet e sui profili social di strada dei Parchi che gestisce la A24 Roma-L'Aquila. La scossa, avvertita distintamente anche a Roma, è stata ripresa dalle telecamere situate lungo il percorso del tratto urbano dell’A24, in prossimità degli svincoli di Settecamini e Via Fiorentini.

La scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.5, è stata registrata dall'INGV alle ore 14 di venerdì 28 agosto in provincia di Roma. Il terremoto è durato circa 10 secondi. L’epicentro è nel Comune di Lariano, nella zona dei Castelli Romani.