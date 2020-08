Droga: spacciatore minorenne in manette a La Storta

28 agosto 2020 a

a

a

Quattro arresti da parte dei carabinieri della compagnia Roma Cassia nelle ultime ore. I militari della sezione Radiomobile hanno sorpreso un sessantenne fuori casa senza motivo nonostante fosse ai domiciliari: è così scattato il fermo per il reato di evasione. A La Storta, i carabinieri hanno fermato due giovani italiani, entrambi con precedenti, con cento grammi di hashish: uno di questi, minorenne, è stato portato all’Istituto penale maschile "Virginia Agnelli" con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga mentre il secondo, maggiorenne, è agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La stazione di Formello, infine, ha dato esecuzione ad un ordine di esecuzione pena emessa dal Tribunale ordinario di Tivoli nei confronti di un 64enne italiano, condannato per il reato di furto aggravato commesso nel 2010.