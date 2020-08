28 agosto 2020 a

Morto nell'auto in fiamme. Dramma sulla diramazione Roma Sud dell'A1. E' accaduto all'altezza dello svincolo di Torrenova.

L'auto, una Smart, si è incendiata dopo essersi scontrata con un camion. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, il 118 e ora sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Stradale per stabilire le cause. Il traffico sulla diramazione è stato bloccato per diverso tempo per permettere ai mezzi di soccorso di operare. Si sono formate code fino a tre chilometri in uscita dalla capitale. in direzione Napoli si consiglia di percorrere la A24 oppure uscire alla Romanina e rientrare a Torrenova.