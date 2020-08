28 agosto 2020 a

Autostrada, auto in fiamme sulla diramazione Roma Sud dell'A1: tre chilometri di coda.

Traffico bloccato nella diramazione Roma su dell'A1. Si sono formate code che hanno raggiunto 3 chilometri tra il Grande raccordo anulare e Terranova sull'A1 Milano-Napoli. Per chi è diretto sulla A1 in direzione Napoli si consiglia di percorrere la A24 oppure uscire alla Romanina e rientrare a Torrenova. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell' incidente. Il traffico al momento è paralizzato come riferisce il servizio informazioni per i viaggiatori della rete laziale Astral Infomobilità. La coda in uscita da Roma continua a crescere