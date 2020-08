28 agosto 2020 a

a

a

Coronavirus, altri 10 positivi scoperti con i test negli aeroporti di Roma.

L'unità di crisi della Regione Lazio per l'emergenza coronavirus ha pubblicato il report dell'attività di prevenzione attivata ormai da giorni negli aeroporti di Fiumicino e Cimapino per controllare coloro che tornano dalle vacanze. Ieri, 27 agosto, a Fiumicino sono stati individuati 8 positivi, 4 italiani (2 del Lazio, 1 della Calabria e 1 dalla Toscana) di rientro da Spagna e Grecia e 4 cittadini inglesi provenienti da Malta e Croazia. All'aeroporto di Ciampino individuati 2 casi positivi: si tratta di 1 cittadino tunisino residente in Italia e 1 cittadino spagnolo in vacanza

Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati sono stati 161.