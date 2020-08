Roma, minaccia guardie giurate dell'ospedale punteruolo. Arrestato

28 agosto 2020 a

Ha creato il panico in ospedale. Un cinquantenne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e rifiuto di dare le sue generalità. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo si trovava all'ospedale Sant'Eugenio quando all'improvviso ha impugnato un punteruolo minacciando le guardie giurate, colpendoli poi con calci e pugni. Sono allora intervenuti i carabinieri che sono stati aggrediti a loro volta. L'uomo era stato protagonista di un episodio simile qualche giorno fa quando, in una stazione di servizio sull'Ardeatina, aveva aggredito una pattuglia dei carabinieri con un bastone dopo che gli avevano chiesto i documenti.