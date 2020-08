Incendio: a fuoco collina di Settebagni, in azione i mezzi aerei per spegnere le fiamme

27 agosto 2020 a

A fuoco collina di Settebagni, in azione i mezzi aerei per spegnere le fiamme.

Poco dopo le 17 del 27 agosto è divampato un vasto incendio di sterpaglie nella zona di Settebagni a Roma. A fuoco sterpaglie nella collina a nord della capitale. La zona colpita dalle fiamme si estende da via San Quirico D’Orcia fino a via Sant’Antonio da Padova. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza alcune abitazioni e insieme ai volontari della protezione civile stanno cercando di domare le fiamme. In azione anche elicotteri e canadair che hanno effettuato già diversi lanci nella zona percorsa dalle fiamme.