Treni Roma-Firenze, rallentamenti per animali sui binari. Ritardi fino a 45 minuti

27 agosto 2020 a

a

a

Rallentamenti sulla linea ferroviaria Roma-Firenze per degli animali sui binari.

A segnalare i piccoli ritardi è Astral Infomobilità, il servizio di informazioni per i viaggiatori dei mezzi pubblici e per coloro che percorrono le strade del Lazio. Dalle 18 circa i convogli che percorrono la linea direttissima Roma-Firenze sono costretti a rallentare per la presenza di animali selvatici nei binari nel tratto tra le stazioni di Capena e Gallese, alle porte di Orte. Il servizio informazioni segnala dunque un maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti per i treni in viaggio. Il problema tuttavia è in via di risoluzione.