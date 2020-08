Grave studente precipitato dal settimo piano: stava facendo spaghettata con amici

27 agosto 2020 a

a

a

E' in condizioni gravissime lo studente di medicina di 27 anni, riminese, che nella notte di lunedì è precipitato dalla finestra di un appartamento al settimo piano di un palazzo di via Scandriglia, nel quartiere africano a Roma.

Da quello che si legge in un servizio pubblicato da Roma Today il ragazzo stava facendo una spaghettata con gli amici quando, per cause che sono ancora da accertare, è volato dalla finestra. E' ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Giovanni.

Insieme al giovane nell'appartamento c'erano altri tre ragazzi e sono in corso accertamenti tramite i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per capire se qualcuno è entrato o uscito dal palazzo proprio in quegli istanti.

Per il momento la pista che seguono i carabinieri è quella dell'incidente.