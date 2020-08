26 agosto 2020 a

Autostrada, 6 feriti nell'incidente sull'A1 tra Fiano e Ponzano Romano.

Sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio con la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze è stato risolto un incidente avvenuto all’altezza del km 522 che ha visto coinvolti due vetture e un mezzo pesante e nel quale sei persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Il traffico transita su tre corsie e si registrano 9 km di coda, con riflessi di 3 km sulla diramazione Roma Nord. Si segnala che in coda all’evento all’altezza del km 529 una vettura è andata in fiamme. Terminate le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo e al momento si transita su una corsia. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze si consiglia di uscire alla stazione di Fiano Romano sulla Diramazione di Roma Nord, percorrere la via Tiberina, seguendo le indicazioni per Ponzano Romano da cui rientrare in A1 in direzione Firenze.