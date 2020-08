Prende a calci il cane, denunciato un polacco di 47 anni

26 agosto 2020 a

I carabinieri di Civitavecchia, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un 47enne polacco, in Italia senza fissa dimora, per il reato di maltrattamento di animali. Nella serata del 25 agosto, la pattuglia dei carabinieri della Stazione di Ladispoli è intervenuta nelle vie del centro, su richiesta di alcuni passanti che avevano segnalato un individuo che stava picchiando con violenza il proprio cane, il quale, accortosi di essere stato osservato, si era successivamente allontanato. I militari intervenuti sul posto hanno acquisito le testimonianze dei presenti, la descrizione dell’individuo, nonché un video effettuato mediante smartphone, nel quale era stata filmata l’aggressione

L’individuo è stato rintracciato dai carabinieri subito dopo, a pochi isolati, ed è stato accompagnato presso gli uffici della caserma di via Livorno, dove al termine dell’identificazione e degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Civitavecchia per il reato di maltrattamento di animali. Il cane, un meticcio maschio di 5 anni, non ha riportato lesioni ed è stato affidato alle cure del servizio veterinario dell’Asl di Bracciano.