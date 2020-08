Autostrada, incidente tra due auto e un camion: 8 chilometri di coda tra Fiano e Ponzano sull'A1

26 agosto 2020 a

Incidente tra due auto e un camion: 8 chilometri di coda tra Fiano e Ponzano sull'A1.

Alle 11 circa due auto si sono scontrate con un camion nel tratto dell'A1 tra la diramazione Roma Nord e il casello di Ponzano/Soratte. Sul posto polizia stradale e 118 per soccorrere i feriti e rimuovere i mezzi. Si transita solo sulla corsia di emergenza e dunque in direzione Nord si è formata una coda che ha raggiunto gli 8 chilometri. Si consiglia di uscire dunque a Fiano Romano, percorrere la viabilità interna in direzione Nazzano Ponzano per poi riprendere la corsa verso Firenza al casello di Soratte.