Coronavirus, controlli negli aeroporti. Scoperti altri venti positivi di ritorno da Spagna e Grecia.

L'unità di crisi per l'emergenza coronavirus del Lazio ha diffuso il report sui tamponi effettuati negli aeroporti romani. il 25 agosto. All'aeroporto di Fiumicino sono stati individuati 18 positi, tutti italiani: 13 sono residenti nel Lazio, 2 in Campania, 1 nelle Marche e 1 in Umbria. Provenivano dalla Spagna e dalla Grecia. All'aeroporto di Ciampino sono stati scoperti due positivi asintomatici. Si tratta di due albanesi arrivati dalla Grecia e diretti in Umbria.

Dall'inizio dell'attività di monitoraggio negli aeroporti di Roma sono stati individuati 139 positivi asintomatici.