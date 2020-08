25 agosto 2020 a

Coltellate fuori al bar. Arrestato un romano di 32 anni.

I carabinieri della Compagnia Cassia hanno arrestato un romano di 32 anni per tentato omicidio. L’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcool, nei pressi di un bar del centro cittadino di Formello, stava recando fastidio ad alcune persone lì presenti, senza motivo. Un giovane di 24 anni, nel tentativo di allontanarlo, è stato aggredito e colpito con un coltello alle gambe ed agli arti superiori dal 32enne che è poi fuggito. I carabinieri, giunti sul posto, una volta scattato l’allarme, hanno rintracciato l’aggressore, dopo poco tempo presso la propria abitazione. La vittima è stata nel frattempo soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma dove ha ricevuto le cure del caso. Il 32enne dopo l’arresto è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia, per rispondere dell’accusa di tentato omicidio.